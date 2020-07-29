Лондон, , 19:34 — REGNUM Нефтяные котировки растут в ходе торгов 29 июля благодаря отчету о рекордном сокращении запасов нефти в США.

Загрузка нефти в танкер

К настоящему моменту октябрьские фьючерсы Brent выросли в цене на 44 цента (1,01%), до $44,05 за баррель. Сентябрьские фьючерсы WTI подорожали на 26 центов (0,63%), до $41,30 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Управление энергетической информации правительства США (EIA) отчиталось о сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе на рекордные 10,6 млн баррелей.

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