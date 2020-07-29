Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Федеральная резервная система США в среду, 29 июля, завершает двухдневное заседание, на котором обсуждаются растущие риски для восстановления экономики страны после пандемии коронавируса. Инвесторы ожидают итоговой пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая покажет, насколько серьёзно оценивает эти риски американский финансовый регулятор.

Со времени июньского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ситуация с коронавирусом в США осложнилась. В связи с ускорившимся ростом распространения заболевания в ряде штатов были возвращены карантинные меры.

Представители ФРС уже выступили с заявлениями о необходимости принятия более эффективных мер для сдерживания распространения инфекции, подчеркнув, что без этого спад в экономике США окажется ещё более серьёзным, а её восстановление будет более сложным, чем предполагалось.

Каких-либо серьёзных изменений в политике ФРС аналитики не прогнозируют по меньшей мере до осени. По итогам заседания ожидается сохранение ставок в диапазоне 0% — 0,25%, который удерживается с марта. Вероятнее всего, регулятор обсудит дальнейшие шаги для поддержки экономики, но о конкретных решениях по итогам заседания объявлено не будет.

Читайте также:

Рубль растёт перед заседанием ФРС США

Нефть: ценовой диапазон сжимается