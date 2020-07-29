Хабаровск, , 17:43 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен взять под личный контроль строительство объектов в Комсомольске-на-Амуре, которые финансируются из федерального бюджета. Об этом он заявил сегодня, 29 июля, в ходе рабочей поездки в дальневосточный город. Он посетил стройплощадки регионального центра координационных видов спорта и центра игровых видов спорта и единоборств, которые строятся на средства федерального проекта «Спорт — норма жизни».

«Впечатление тягостное. Очевидно, что мы в срок не успеваем, хотя подрядчик и гарантирует окончание работ в срок, — отметил он. — Очевидно, что идет удорожание стоимости работ. Потому что идет перепроектирование, заказана новая госэкспертиза. Мы возьмем полностью на контроль все объекты Комсомольска, которые участвуют в федеральным программах, и я лично буду смотреть за ходом работ. Через интернет. У нас здесь стоят веб-камеры министерства строительства».