Хабаровск, 29 июля 2020, 17:29 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен реформировать службу заказчика регионального министерства строительства, которая занимается экспертизой проектной документации на возводимые объекты. Об этом он сообщил сегодня, 29 июля, в ходе встречи встречи с работниками Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре.
Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края проводит государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий на территории Хабаровского края, а также проверяет достоверность определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.