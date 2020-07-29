Хабаровск, , 17:29 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен реформировать службу заказчика регионального министерства строительства, которая занимается экспертизой проектной документации на возводимые объекты. Об этом он сообщил сегодня, 29 июля, в ходе встречи встречи с работниками Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре.

«Меня абсолютно не устраивает, как готовится документация, как проходит контроль со стороны городской власти за стройками, за освоением федеральных средств», — заявил Дегтярев. По его словам, отныне край будет работать только с ответственными исполнителями работ.

Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края проводит государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий на территории Хабаровского края, а также проверяет достоверность определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.