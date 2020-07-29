Киев, , 17:22 — REGNUM У правительства Украины есть позитивные ожидания от т.н. «большой приватизации», заявил сегодня, 29 июля, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

В «последующие годы», отметил глава правительства, приватизация должна обеспечить около 1 млрд долларов поступлений в госбюджет.

В этом контексте Шмыгаль анонсировал принятие решений по совершенствованию процесса инвентаризации имущества госпредприятий, которые планируются к приватизации — «для того, чтобы составить объективную информацию о состоянии таких объектов».

ИА REGNUM напоминает, что в нынешнем годуприватизациядолжна принести государственному бюджету Украины около 12 млрд грн, однако процесс распродажи госпредприятий был официально приостановлен из-за «мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19».