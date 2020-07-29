Бишкек, , 17:19 — REGNUM В Киргизии спустя три недели после начала кризиса удалось решить проблему острой нехватки лекарств, применяющихся при лечении коронавируса. Об этом сегодня, 29 июля, на брифинге заявила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Лекарственные средства Liter.kz

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По ее словам, правительство усилило работу по лекарственному обеспечению и борьбе со спекулянтами, которые в период резкого роста количества заболевших COVID-19 скупили антибиотики, антикоагулянты и другие медикаменты, а затем продавали их в несколько раз дороже.

Высокопоставленная чиновница отметила, что власти страны создали список лекарств и медпрепаратов, которые фармацевтические компании теперь могут завозить по облегченной схеме.

«Также правительство прорабатывает вопрос о закупке государством лекарственных препаратов», — подытожила вице-премьер.