Ярославль, , 17:14 — REGNUM В Ярославле директор автотранспортного предприятия «ПАТП-1» Алексей Власенко покинул свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

Алексей Власенко (справа) и Сергей Завьялов City-yaroslavl.ru

Решение об увольнении Власенко было принято на заседании совета директоров предприятия, в состав которого входят и депутаты муниципалитета. Руководитель написал заявление об увольнении по соглашению сторон. На его место назначен директор «Яргорэлектротранса» Сергей Завьялов.

Причины увольнения пока не называются. Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский отметил вклад Алексея Власенко в развитие предприятия: модернизацию подвижного состава, существенное улучшение условий труда, а также стабилизацию работы «ПАТП-1».

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