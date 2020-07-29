Киров, , 17:01 — REGNUM Неустановленное лицо в интересах одной из кировских коммерческих организаций при вывозе за рубеж лесоматериалов, являющихся стратегически важными товарами, в декларациях указал недостоверные сведения о таможенной стоимости вывозимого товара. Компании таким образом удалось занизить объем таможенных платежей на 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Указанные действия образуют состав преступления по ч. 1 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере»).

Материалы прокурорской проверки послужили основанием для возбуждения дознавателем Нижегородской таможни уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ФТС (Федеральной таможенной службы) Владимир Булавин на встрече с президентом РФ Владимир Путиным рассказал, что снижение товарооборота на 18% на фоне кризиса повлекло сокращение числа таможенных деклараций на 4,4%. Прогнозное задание по году у ФТС по платежам в бюджет составляет 5 трлн 480 млрд, отметил он. Прогнозное задание по полугодию — 2 трлн 69 млрд, реально за полугодие ожидается 2 трлн 42 млрд из-за спада.