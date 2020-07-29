Брюссель, , 16:57 — REGNUM Границы Европейского союза для въезда граждан РФ откроются не раньше сентября, передаёт 29 июля РБК.

Уточняется, что ЕС решил не открывать границ для российских граждан до конца августа 2020 г. Соответствующая информация получена от Тимена Каувенаара — советника нидерландского посольства в Москве.

Каувенаар «У нас начинается летний сезон, и страны ЕС приняли решение не открывать границы для новых стран в конце августа».

Более того, обсуждается вопрос закрытия границ с рядом стран, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Каувенаар «Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в другой список».

Напомним, границы ЕС открылись для граждан 14 государств с 1 июля. Россия в мире находится на четвёртом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом, которое к сегодняшнему дню достигло 829 320, количество летальных исходов — 13 701.

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