Магас, , 16:48 — REGNUM В службах занятости Ингушетии, по данным министерства труда республики на 27 июля, зарегистрировано 44 230 безработных. Общее число граждан, обратившихся за помощью в трудоустройстве, составляет 46 102 человека.

При этом помочь ищущим работу в Ингушетии особо нечем. На рынке труда им могут предложить только 55 вакансий, таким образом, на каждое рабочее место претендуют 838 человек, отметили в минтруде.

По данным ведомства, с 1 марта 2020 года в центры занятости обратились 1142 жителя Ингушетии. У почти половины из них имеются дети в возрасте до 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть субъектов Северного Кавказа, в том числе Ингушетия, вошли в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2018−2019 годов.

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