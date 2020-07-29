Майкоп, , 16:43 — REGNUM Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов принял участие в итоговой сессии Госсовета-Хасэ РА, состоявшейся 29 июля. Депутаты и глава региона в рамках «правительственного часа» депутаты заслушали доклад премьер-министра РА Александра Наролина о ходе реализации нацпроектов в Республике Адыгея.

Как доложил премьер-министр, в настоящее время в Адыгее реализуется 11 нацпроектов и 50 региональных проектов. Общий объем финансирования региональных проектов в текущем году составляет 4,2 млрд рублей, в том числе 3,6 млрд рублей — средства федерального, 558 млн рублей — республиканского и 37 млн рублей — местных бюджетов. Объём средств из внебюджетных источников и средств Фонда ОМС и Фонда содействия реформированию ЖКХ составил 44 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в отрасль медицины направлено 829 млн рублей, объем заключенных контрактов составил 87%, кассовый расход — 53%. Ведутся работы по переоснащению Адыгейского республиканского онкодиспансера, Адыгейской республиканской и Майкопской городской больниц, куда из запланированных к приобретению 141 единицы техники уже поставлено 118 единиц. По региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» ведется строительство 23 ФАПов на общую сумму 124 млн рублей. Работы начаты на 19 объектах, по ещё четырём заключены контракты. Завершение работ запланировано до конца года.

Как сообщил Александр Наролин, финансовое обеспечение нацпроекта «Образование» составляет 866 млн рублей. Объем заключенных контрактов составил 82,5%, кассовый расход — 36%. В этом году намечено завершение строительства школ на 1100 мест в Майкопе и на 250 мест в ст. Ханской, также ведется капремонт спортзалов в девяти сельских школах, 90 учреждений получили цифровое оборудование, создаются мобильный технопарк «Кванториум», центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 15 сельских школ. В рамках нацпроекта «Демография» (его финансовое обеспечение составляет более 1,2 млрд рублей, контрактация — 98,3%, кассовый расход — 28%) завершается строительство детсада в Майкопе, начато строительство 3 сельских детсадов, построен спорткомплекс с ледовой площадкой в Майкопе. Продолжается строительство четырёх спорткомплексов в муниципалитетах, оказана финансовая поддержка более 3,4 тыс. семей при рождении детей.

На нацпроект «Культура» предусмотрено финансооем обеспечение более 106 млн рублей, контрактация составила 100%, а кассовый расход — более 70%. Идёт капремонт пяти сельских ДК, оснащаются дву сельские библиотеки по модельному стандарту, завершается строительство ДК на 300 мест в а. Ходзь, ведется закупка музыкальных инструментов для школ искусств.

Проект «Безопасные и качественные дороги» предусматривает финансирование в 622 млн рублей, 67% работ уже прошли контрактацию, 72% составил кассовый расход. В 2020 году запланировано отремонтировать и реконструировать 49 автомобильных дорог (работы уже завершены на 43 объектах). До конца года будут размещены 52 стационарные камеры фотовидеофиксации. В 2021 году намечено провести ремонт и реконструкцию на 54 объектах автодорог, протяженностью свыше 66 км.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» (стоимость более 181 млн рублей) запланированы работы по благоустройству 14 общественных и 34 дворовых территорий, в том числе уже завершено благоустройство 28 дворовых и 5 общественных территорий. В Адыгейске, который стал победителем Всероссийского конкурса «Малые города», ведётся благоустройство территории Мемориального комплекса «Победа». По итогам года предполагается расселить 740 кв. м. аварийного жилья. На эти цели предусмотрено 29 млн рублей.

По словам Наролина, практически все контракты заключены по нацпроекту «Экология». В рамках регионального проекта «Чистая вода» ведется строительство двух объектов по повышению качества питьевой воды в а. Кошехабль и с. Красногвардейское. На 2021 год запланировано строительство и реконструкция 15 объектов водоснабжения в пяти муниципальных образованиях. По региональному проекту «Сохранение лесов» закуплена лесопожарная техника, лесопожарное оборудование и лесопосадочная машина. Кроме того, из федерального бюджета поступило 30 млн рублей для реализации регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с ТКО».

Премьер-министра РА также проинформировал депутатов парламента о реализации нацпроектов «Цифровая экономика» (4,3 млн рублей), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (267 млн рублей), «Международная кооперация и экспорт» (27 млн рублей).

По словам председателя правительства Республики Адыгея, ежеквартально в регионе осуществляется мониторинг 151 показателя, отражающего эффективность реализации нацпроектов. Для выполнения задач по организации проектной деятельности и мониторингу реализации нацпроектов в структуре администрации главы РА и КМ РА образовано управление главы РА по реализации нацпроектов.