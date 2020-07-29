Кострома, , 16:39 — REGNUM Возобновление международного авиасообщения не привело к всплеску покупок зарубежных туров костромичами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители туристической отрасли. На данный момент известно об открытии границ с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Костромичи интересуются путёвками в Турцию, но опасаются возможного закрытия границ и трудностей с возвращением в Россию.

Пляж в Турции Pixabay.com

«Явного всплеска интереса к отдыху за рубежом пока нет, но запросы на Турцию появились. Люди осторожно интересуются финансовой стороной вопроса, но боятся всего — коронавирусных ограничений, форс-мажоров из-за возможного закрытия границ. По Великобритании и Танзании всё понятно — это непопулярные направления, о них костромичи не спрашивают. Если границы и дальше начнут открывать, люди удостоверятся в том, что ситуация стабильна, спрос на зарубежный отдых начнёт расти», — рассказал ИА REGNUM руководитель костромского отделения турагентства «1001 тур» Илья Козлов.

С выводами коллеги согласна агент фирмы «Росс-Тур» в Костроме Кристина Сахарова. Если у человека стоит выбор между отпуском в России или Турции, предпочтение отдаётся России. Параллельно с этим в туристических агентствах наблюдают спрос на другие, ещё не открытые направления — в Болгарию и Тунис.

«Пока что трудно привести какую-то статистику, потому что продажа туров открылась всего три дня назад. У двух из пяти человек страх есть. Если стоит выбор между Россией и Турцией, люди выбирают Россию. Они понимают, внутренний туризм вряд ли прикроют, а что будет в Турции — неизвестно. При всплеске заболеваемости можно забронировать тур, а по факту никуда не поехать и потерять время. Но некоторые готовы лететь уже в августе, часть людей бронирует туры на осень. Распределение здесь одинаковое, 50% на 50%. Замечу, что в Турции сейчас ограничен выбор отелей, потому что для приема туристов каждый отель должен получить специальный сертификат безопасности, что непросто. Ещё костромичи ждут открытия направлений по Тунису, в Болгарию. Туда они готовы ехать».

Напомним, о возобновлении международного авиасообщения российские власти заявили 24 июля. С 1 августа из России можно будет вылететь в Великобританию, Турцию и Танзанию. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Самые популярные направления по зарубежному отдыху у костромичей — Турция, Тунис, Греция, Испания и Кипр. По России — Анапа, Сочи и Крым.

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