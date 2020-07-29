Москва, , 16:27 — REGNUM Сокращение доли доллара в торговле России с Китаем и Евросоюзом позволит РФ снизить ее транзакционные издержки при торговле с КНР и ЕС, которые остаются ее главными торговыми партнерами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов.

«Этот тренд продолжится, формируя более устойчивые деловые связи, — сказал Ордов. — Кроме того, это позволит усилить роль рубля в международной торговле. Отказ от доллара при совершении торговых операций позволяет избежать навязчивого контроля со стороны американских регуляторов, а также существенно снизить влияние различных санкционных режимов. Кроме того, вряд ли сокращение доли доллара в российско-китайской торговле отразится на курсе рубля по отношению к доллару. Однако это в будущем может стать основой формирования независимого курсообразования рубля по отношению к юаню, так как многие российские компании присматриваются к азиатскому фондовому рынку».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что падение роли доллара в торговом обороте РФ и Китая — это результат согласованной политики по снижению роли доллара в мировой торговле.