Бишкек, , 16:17 — REGNUM Киргизия планирует с 1 августа возобновить пассажирское авиасообщение с Россией Казахстаном, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом в интервью «Биринчи радио» сообщил директор агентства гражданской авиации республики Курманбек Акышев.

По его словам, на российском направлении могут быть возобновлены перелеты в Москву, в Санкт-Петербург, в Новосибирск и в Екатеринбург — по несколько авиарейсов в неделю.

«Ответ от российской стороны должен поступить уже в ближайшие два-три дня», — отметил глава агентства.

Также Акышев заявил о том, что аналогичные переговоры киргизская сторона ведет с Турцией — о возобновлении рейсов турецких авиакомпаний «Turkish Airlines» и «Pegasus», и киргизстанской «Avia Traffic».

«С Казахстаном пытаемся договориться о рейсах в Астану и Алма-Ату, а с ОАЭ о рейсах в Дубай и Шарджу. Пока ждем ответа», — резюмировал директор агентства гражданской авиации и добавил, что полеты в другие страны Киргизия планирует возобновить с сентября 2020 года.