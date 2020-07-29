Москва, , 16:06 — REGNUM Цены на нефть 29 июля возобновили рост. Так, цена барреля марки Brent к вечеру растёт на 1,26%, превышая $44, а цена WTI повышается на 1,2%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Новая волна обострения отношений США и Китая вместе с новостями о продолжении стремительного распространения коронавируса в мире создают сырьевым рынкам негативный фон.

Однако сообщение западных СМИ о том, что ОАЭ резко сократили добычу и экспорт нефти в июле, притормаживает активность нефтяных «медведей».

Если плавный рост цен будет продолжаться до конца недели, то реально можно будет увидеть 31 июля отметку выше $45 за баррель Brent.

На сегодня ожидается колебание котировок Brent в коридоре $43,5−44,5 за баррель», — считает эксперт.

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