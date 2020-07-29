Киев, , 16:01 — REGNUM Правительство Украины сохраняет прогноз падения ВВП в 2020 году на уровне минус 4,8%, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании кабмина сегодня, 29 июля.

«Наш базовый прогноз остается неизменным — это уменьшение ВВП на 4,8% год к году в 2020 году», — заявил он.

При этом, добавил Шмыгаль, начиная с 2021 г., правительство закладывает среднегодовой рост ВВП на 4,6% в последующие годы.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным министерства экономики, сокращение объемов ВВП Украины составило 5,9% в январе-мае 2020 г. Основной кредитор страны — МВФ — ожидает падения украинской экономики как минимум на 8,2%.

23 июля национальный банк Украины ухудшил прогноз падения ВВП на текущий год с 5% до 6% и снизил прогноз роста ВВП на 2021 год с 4,3% до 4%.