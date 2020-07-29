Москва, , 16:01 — REGNUM Волатильность в рубле к середине торгового дня 29 июля улеглась. Проблемы тут вряд ли решены — внутренняя конъюнктура как была сформирована против «россиянина», так ровно такой же и осталась, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Но активность в торгах временно сгладилась — мировые инвесторы ждут итогов заседания ФРС США, и все остальные следом тоже притихли.

Доллар США консолидируется около 72,55 руб. Краткосрочный коридор колебаний в паре доллар/рубль стал несколько шире — 71−73,00.

Евро торгуется с символическим подъемом у 85,11 руб. Здесь всё еще есть потенциал восхождения к 85,50 руб., но теперь укрепление евро вряд ли можно назвать постоянным трендом.

Слабый рубль — это хорошо или плохо? Для российских граждан, которые пока не путешествуют из-за закрытых границ, это нейтрально. К тому же после карантина тратить всё равно нечего.

Для экономики слабая национальная валюта представляется скорее благом, потому что с ее помощью восстановление экономической системы может идти быстрее», — высказала своё мнение эксперт.

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