Ростов-на-Дону, , 15:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону зафиксировано снижение темпов ввода нового жилья на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата, передаёт ИА REGNUM 29 июля.

Так, в период с января по июнь 2020 года ввод жилья в Ростове-на-Дону лишь «приблизился» к 500 тыс. кв. метров. Этот показатель более чем 100 тыс. кв. метров меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

Также отмечается, что в первом полугодии активно велось высотное строительство. За истекший период 2020 года построено свыше 7,1 тыс. квартир общей площадью 358,3 тыс. кв. метров.

ИА REGNUM напоминает, что в январе-июне 2019 года в Ростове-на-Дону ввели в строй более 605 тыс. кв. метров жилья, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В областном центре было возведено более 7,3 тыс. новых квартир общей площадью 370,1 тыс. кв. метров.