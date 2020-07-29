Бишкек, , 15:50 — REGNUM В Киргизии патологоанатомов добавили в список врачей, получающим надбавки за работу в очагах коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 29 июля, на брифинге заявила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, теперь патологоанатомы должны будут получать до 78 тысяч сомов (73,3 тысячи рублей) в месяц.

Также высокопоставленная чиновница сообщила, что с июля текущего года увеличены надбавки медикам, задействованным в выявлении и лечении пациентов с коронавирусом.

«К примеру, работающие в стационарах врачи раньше получали до 47,1 тысячи сомов (44,2 тысячи рублей), то теперь им будут выплачивать до 72 тысяч сомов (67,6 тысячи рублей). Выплаты среднему и младшему медперсоналу тоже возрастут», — пообещала вице-премьер Исмаилова.