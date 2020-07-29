Москва, , 15:46 — REGNUM Падение роли доллара в торговом обороте РФ и Китая — это результат согласованной политики по снижению роли доллара в мировой торговле, полагает руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что доля американской национальной валюты в торговле РФ и КНР снизилась почти до 45%.

«В последние годы мы существенно сократили долю долларовых активов Банка России в структуре его активов в иностранных валютах и золоте с 46% на середину 2017 года до 24,5% по итогам 2019 года, — сказал Ордов. — Но отказ от долларовых активов должен был быть подкреплен переходом торговых отношений в иные валюты, что мы сейчас и наблюдаем. За это время увеличилась доля евро с 25,1% до 30,8% и юаня до 12,3%, что вполне коррелирует с ростом доли в торговом обороте с Китаем этих двух валют. Китай после начала торговой войны с США также взял курс на снижение доли доллара в своих международных резервах, но объем вложений таков, что невозможно это сделать одномоментно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что в мире все сильнее растет скептицизм в отношении доллара как мировой валюты.

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