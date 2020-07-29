Москва, 29 июля 2020, 15:46 — REGNUM Падение роли доллара в торговом обороте РФ и Китая — это результат согласованной политики по снижению роли доллара в мировой торговле, полагает руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что доля американской национальной валюты в торговле РФ и КНР снизилась почти до 45%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что в мире все сильнее растет скептицизм в отношении доллара как мировой валюты.
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