Тверь, , 15:40 — REGNUM Более 7,1 миллиарда рублей направлено на поддержку экономики Тверской области в условиях пандемии коронавируса. Об этом сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства региона 29 июля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, на заседании отмечалось, что уже с мая экономика региона демонстрирует рост объемов производства.

«Сейчас мы продолжаем работать в нестандартной ситуации, в условиях эпидемии коронавируса. Важно не допустить резкого спада экономики, ведь это наши рабочие места, качество жизни граждан. Уже в мае текущего года обстановка начала стабилизироваться. Государством реализованы масштабные меры поддержки экономики, в Тверской области на эти цеди выделено 7 миллиардов 119 миллионов рублей», — отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.

Более 5,5 млрд рублей составила федеральная поддержка, ещё свыше 1,5 млрд рублей — региональные средства. При этом, как отмечалось, в мае рост объемов производства в промышленности составил 1,6%, в обрабатывающих производствах — 2,6%. Позитивная тенденция продолжилась и в июне: если в мае индекс промпроизводства был равен 92,5, в июне — уже 93,7. Увеличиваются объёмы ввода жилья, оборота розничной торговли, перевозка грузов, восстанавливается внешнеторговый оборот, экспорт. Финансовый сектор демонстрирует рост по поступлениям доходов, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В Тверской области реализован комплекс мер государственной поддержки — федеральных и региональных. В частности, оказана безвозмездная финансовая поддержка в размере МРОТ на одного сотрудника, беспроцентные займы на выплату зарплат, кредиты под 2% на поддержку занятости, льготное кредитование, продление сроков уплаты налогов для малого и среднего бизнеса, налоговые каникулы и другие меры. Также в регионе обеспечивается реструктуризация задолженностей по договорам займа посредством Фондов содействия предпринимательству и развития промышленности — заключено 70 таких соглашений с предприятиями Верхневолжья. Одобрено пять займов по программе «Оборотный капитал». Действуют пакеты отраслевых мер. В частности, в сельском хозяйстве приняты решения по увеличению субсидирования затрат на содержание маточного поголовья, на посевы озимых. В туризме продлено субсидирование для возмещения затрат при организации турпоездок школьников по Тверской области. Преференции также предоставлены арендодателям крупных торговых центров.

В марте-апреле уровень открытости экономики региона составил 75%. В период пандемии работали предприятия промышленности, строительства, сельского хозяйства, после постепенного снятия ограничений к работе вернулись магазины, музеи, кафе, торговые центры, частные медицинские организации и другие работодатели.

В регионе прогнозируют рост индекса физического объема ВРП, индекса промышленного производства и других показателей. Главными задачами в экономике остается снижение рисков и поиск возможностей для дальнейшего развития, решение инфраструктурных вопросов, кооперация производств области. Эксперты положительно оценивают процессы восстановления экономики в регионе. Директор Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов, в частности, отметил, что несмотря на непростую ситуацию у региона большие возможности по развитию внутреннего туризма, логистики, сельского хозяйства.