Махачкала, , 15:32 — REGNUM Отдельная подъездная дорога будет построена к Махачкалинскому морскому торговому порту для увеличения ее пропускной способности. Об этом ИА REGNUM 29 июля сообщили в пресс-службе главы и правительства Дагестана по итогам поездки в порт руководителя региона Владимира Васильева вместе с находящимся в республике первым замминистра экономического развития России Михаилом Бабичем.

Отмечается, что Махачкалинский порт в настоящее время является одним из важнейших связующих стратегических звеньев транспортной системы Юга России с государствами Средней Азии, Закавказья и Ираном. По итогам работы за 2019 год объем грузооборота составил 4,6 млн тонн, в том числе нефтеперевалка — 4,2 млн тонн. По сравнению с 2018 годом оба этих показателя выросли примерно в два раза.

Однако, по данным властей, ограничивающим фактором в развитии торгового порта является низкая пропускная способность ведущих к нему автомобильных дорог. В этой связи предложено строительство отдельной подъездной дороги к порту от автодороги федерального значения Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала вдоль прибрежной линии Каспийского моря и железной дороги.

Протяженность дороги составит 5,7 км. Ожидается, что помимо увеличения пропускной способности порта реализация проекта поспособствует улучшению экологической обстановки в регионе и развитию дорожной сети Махачкалы.