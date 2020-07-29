Бишкек, , 15:26 — REGNUM Важно своевременно завершить строительство всех социальных объектов, в том числе новых зданий для школ, чьи помещения были признаны аварийными. Об этом премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов заявил сегодня, 29 июля, на правительственном совещании.

По словам высокопоставленного чиновника, в некоторых населенных пунктах школьники по-прежнему вынуждены учиться в палатках или контейнерах.

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«Поэтому все строительные работы по общеобразовательным учреждениям должны быть завершены в установленные сроки», — подчеркнул он.

Также глава правительства отметил необходимость завершить до октября текущего года асфальтирование трех километров дорог в каждом из районных центров и продолжить строительство объектов в рамках программы «Таза Суу» («Чистая вода») и систем ирригации.