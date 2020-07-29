Цхинвал, , 15:22 — REGNUM Прожиточный минимум по итогам второго квартала в Южной Осетии решили поднять на 3,7% во время заседания правительства, проходившего 29 июля. Об этом сообщает агентство «Рес».

"Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике составила 11 247 рублей. За первый квартал она равнялась 10 848 рублям», — рассказал журналистам министр экономического развития Южной Осетии Геннадий Бекоев.

Он отметил, что рост этого показателя вызван подорожанием продуктов в республике. По словам министра, на это повлияло то, что были приняты ограничительные меры по защите населения коронавируса.

Глава экономического ведомства также добавил, что в июле цены на продукты в Южной Осетии стали снижаться после того, как власти страны разрешили использовать малотоннажные автомобили для ввоза товаров в страну.

Напомним, ранее в Южной Осетии до 31 августа продлили запрет для въезда на территорию республики иностранцев с территории России.

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