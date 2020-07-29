Тбилиси, , 15:12 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития выделяет Грузии финансовые ресурсы в размере 90 млн евро на обеспечение энергонезависимости и упрочение энергобезопасности страны.

По информации пресс-службы министерства финансов Грузии, соответствующее соглашение подписали министр финансов Иванэ Мачавариани и региональный директор ЕБРР на Кавказе Катарина Бьорлин Хансен.

В рамках проекта планируется строительство 49-километровой 500 киловаттной линии электропередач Ладжанури-Цхалтубо, 58-километровой 220 киловаттной ЛЭП Намахвани-Цхалтубо и Намахвани-Твиши-Ладжанури, новой 5-километровой 220-киловаттной ЛЭП от новой Ладжанурской ГЭС, 57-километровой 110 киловаттной ЛЭП Ненскра-Местия, а также строительство подстанции в Ненскра и расширение подстанции в Цхалтубо и строительство ЛЭП, которая свяжет подстанцию Ненскра с НенскраГЭС.

Осуществлением проекта займется АО «Государственная электросистема Грузии», а его завершение планируется летом 2026 года.