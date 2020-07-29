Москва, , 15:09 — REGNUM Если осенью по РФ прокатится вторая волна вынужденных закрытий магазинов, то никакая государственная поддержка их не спасет и выживут только гиганты, считает заведующая кафедрой маркетинга и торгового дела факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Юлия Сяглова. Об этом она заявила 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, отвечая на вопрос о том, что могло бы сделать государство, дабы предотвратить закрытия в РФ каждого 10-го магазина.

«Государство начало это делать с момента начала пандемии и вынужденного закрытия ритейла. Субсидии, беспроцентные или с отсрочкой кредиты, другие меры финансовой поддержки были — это уже делается. Однако, полагаю, для полного восстановления сферы ритейла и отсутствия угрозы закрытия и этого недостаточно, — сказала Сяглова. — Если осенью будет еще одна волна закрытий, офлайн-ритейл просто не выживет. Если люди не будут ходить в магазины, господдержка не спасет их от закрытия. Останутся только гиганты, у которых есть ресурсы и возможности в части диверсификации и совмещения с онлайн-торговлей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, непростая экономическая ситуация, сложившаяся в РФ в результате пандемии коронавируса, привела к тому, что торговый сектор был вынужден объявлять бесконечные распродажи и промо-акции, что в итоге плохо сказалось на лояльности покупателей.

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