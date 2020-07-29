Москва, 29 июля 2020, 15:09 — REGNUM Если осенью по РФ прокатится вторая волна вынужденных закрытий магазинов, то никакая государственная поддержка их не спасет и выживут только гиганты, считает заведующая кафедрой маркетинга и торгового дела факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Юлия Сяглова. Об этом она заявила 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, отвечая на вопрос о том, что могло бы сделать государство, дабы предотвратить закрытия в РФ каждого 10-го магазина.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, непростая экономическая ситуация, сложившаяся в РФ в результате пандемии коронавируса, привела к тому, что торговый сектор был вынужден объявлять бесконечные распродажи и промо-акции, что в итоге плохо сказалось на лояльности покупателей.
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