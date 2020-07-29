Махачкала, , 15:02 — REGNUM Рост темпов промышленного производства отмечается в Дагестане по итогам первого полугодия 2020 года. Об этом ИА REGNUM 29 июля сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам совещания с участием прибывшего в республику с двухдневной рабочей поездкой первого замминистра экономического развития РФ Михаила Бабича.

Председатель правительства Дагестана Артем Здунов доложил, что с 2016 года в республике наметилась тенденция увеличения доли промышленного производства в валовом региональном продукте. Вместе с тем снижение в 2019 году государственных оборонных заказов привело к общему спаду в отрасли.

Однако, по его словам, в прошлом году удалось дополнительно привлечь гособоронзаказ на 2020 год на 7,1 млрд рублей, в том числе для ОАО «Концерн КЭМЗ» на 2,6 млрд рублей и завода «Дагдизель» на 3,6 млрд рублей. В результате этого за первое полугодие темпы промышленного производства возросли на 8,3%.

Тем не менее, как считает Здунов, объемы государственного оборонного заказа, размещаемые на предприятиях республики, не обеспечивают достаточную загрузку имеющихся мощностей. В связи с этим сохранение и увеличение госзаказа на оборонную продукцию является одним из приоритетов в развитии промышленного комплекса республики, добавил премьер.

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