Москва, , 14:51 — REGNUM Непростая экономическая ситуация, сложившаяся в РФ в результате пандемии коронавируса, привела к тому, что торговый сектор был вынужден объявлять бесконечные распродажи и промо-акции, что в итоге плохо сказалось на лояльности покупателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявила заведующая кафедрой маркетинга и торгового дела факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Юлия Сяглова, комментируя информацию о том, что в РФ может закрыться до 10% магазинов.

«С одной стороны, возможен рост безработицы. С другой стороны, та же торговля через интернет, во многом нивелирующая все минусы офлайн-торговли, может помочь людям организовывать собственный бизнес, — сказала Сяглова. — В то же время ритейл и так работал в условиях жесточайшей конкуренции и вынужден был искать уникальные конкурентные преимущества. Чтобы конкурировать на уровне цен, надо было делать бесконечные промо-акции и распродажи. Все это плохо сказывалось на лояльности покупателей к точке продаж».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сяглова объяснила, как коронавирусная инфекция серьезно изменила российский сектор торговли.

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