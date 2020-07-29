Москва, 29 июля 2020, 14:51 — REGNUM Непростая экономическая ситуация, сложившаяся в РФ в результате пандемии коронавируса, привела к тому, что торговый сектор был вынужден объявлять бесконечные распродажи и промо-акции, что в итоге плохо сказалось на лояльности покупателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявила заведующая кафедрой маркетинга и торгового дела факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Юлия Сяглова, комментируя информацию о том, что в РФ может закрыться до 10% магазинов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сяглова объяснила, как коронавирусная инфекция серьезно изменила российский сектор торговли.
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