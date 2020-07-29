Москва, , 14:50 — REGNUM Названы самые дешёвые в России новые авто в кузове «универсал». Рейтинг 29 июля опубликовало издание RG.

На первом месте среди самых бюджетных универсалов оказалась отечественная Lada Granta. Базовая комплектация авто в России продаётся за 497 900 рублей, а топовая версия — за 694 800 рублей.

На втором месте рейтинга разместилась Lada Largus. Её стоимость в зависимости от комплектации варьируется от 635 900 до 789 900 рублей.

Тройку лидеров самых дешевых универсалов закрывает Lada Vesta SW. Стоит отметить, что авто является самым современным и стильным универсалом от АвтоВАЗа. Разбег цен на машину от 732 900 до 1 015 900 рублей.

На четвёртом месте находится корейская модель Kia Ceed SW — это авто стало самым бюджетным универсалом среди иностранных брендов. Стоимость начальной версии модели равна 1 194 900 рублей, а топовой — 1 709 900 рублей.

Напомним, на начало 2020 года в России на долю автомобилей с кузовом «универсал» пришлось более половины продаж.

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