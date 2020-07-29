Сеул, , 14:54 — REGNUM Южнокорейская компания Korean Air вошла в топ-10 лучших авиакомпаний мира по мнению путешественников. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, Korean Air заняла третью строчку в рейтинге «Выбор путешественников 2020», проводимом на сайте путешествий TripAdvisor и основанном на выборе читателей. Табель о рангах был составлен по итогам обработки миллионов отзывов путешественников по всему миру.

Известно, что первое место в рейтинге заняла бразильская авиакомпания AZUL, второе — сингапурская Singapore Airlines, а четвертое — японская Japan Airlines (JAL).

Известно, что авиакомпания Korean Air также стала «Самой популярной авиакомпанией в Азии» и «Лучшей авиакомпанией Южной Кореи».