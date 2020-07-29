Москва, , 14:42 — REGNUM Предприниматели сферы информационных технологий позитивно восприняли решение о поддержке отрасли. Об этом 29 июля сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Она отметила, что бизнес очень позитивно воспринял решение президента и правительства.

«Все с нетерпением ждём, когда полноценный пакет поддержки будет для них и возможности для развития этого сектора в нашей стране», — сказала она.

По словам Чупшевой, предприниматели вносят и свои предложения.