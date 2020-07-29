Ульяновск, , 14:40 — REGNUM В Ульяновской области кредитные организации рассматривают заявки по поддержке населению и бизнесу в условиях пандемии коронавируса. Всего одобрено более 12 тыс. заявок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Помощь можно получить по ипотечным и потребительским кредитам для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, автокредитам и по кредитным картам. В настоящее время одобрено 12 014 заявок.

Региональные власти отмечают, что наиболее востребованными стали кредитные каникулы, которые предоставляются при падении доходов более чем на 30%. Из 2094 заявок на предоставление «каникул» пока одобрено 1365, в том числе свыше 400 — от компаний и индивидуальных предпринимателей.

Также от жителей региона подано 129 обращений о предоставлении ипотечных каникул, в настоящее время поддержаны 58. Из них 23 человека получили поддержку на общую сумму 33,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии коронавируса официально подтверждено 8885 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 6172 человека, продолжает лечение 2641 пациент с коронавирусом. Скончались 72 человека.

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