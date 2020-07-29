Москва, 29 июля 2020, 14:33 — REGNUM Коронавирусная инфекция серьезно изменила российский сектор торговли, считает заведующая кафедрой маркетинга и торгового дела факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Юлия Сяглова. Об этом она заявила 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, что в РФ до конца 2020 года могут прекратить работу не меньше 10% магазинов.
Некоторые, как подчеркнула Сяглова, уже не открылись, потому что не могут соблюсти санитарные нормы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее были опубликованы результаты исследования, которое показало, что восстановление потребительского спроса в России снижается как в количественном, так и качественном выражении.