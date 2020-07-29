Москва, , 14:33 — REGNUM Коронавирусная инфекция серьезно изменила российский сектор торговли, считает заведующая кафедрой маркетинга и торгового дела факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Юлия Сяглова. Об этом она заявила 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, что в РФ до конца 2020 года могут прекратить работу не меньше 10% магазинов.

«Такой прогноз вполне реален в силу того, что коронавирусная инфекция действительно немного трансформировала всю сферу ритейла, — сказала Сяглова. — Если раньше покупатели шли в магазины и торговые центры в большей степени для того, чтобы провести там свободное время, то сейчас ситуация потребления изменилась. Люди привыкли делать покупки в онлайн-магазинах, в крупных онлайн-гипермаркетах и вряд ли вернутся к прежней модели. Думаю, что 10% офлайн-магазинов вполне могут закрыться».

Некоторые, как подчеркнула Сяглова, уже не открылись, потому что не могут соблюсти санитарные нормы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее были опубликованы результаты исследования, которое показало, что восстановление потребительского спроса в России снижается как в количественном, так и качественном выражении.