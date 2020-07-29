Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2020 года автодилеры в Санкт-Петербурге реализовали 54 122 новых легковых и легких коммерческих автомобиля. Об этом 29 июля говорится в отчете аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».

Таким образом, продажи новых авто в Санкт-Петербурге в отчётный период упали на 27% по сравнению с январём—июнем прошлого года.

Всего в прошлом месяце петербургские автолюбители приобрели 10 650 новых легковых и легких коммерческих машин (в это число не вошли автомобили компаний BMW, MINI и Mercedes-Benz) — на 16% меньше, чем год назад. При этом по сравнению с маем нынешнего года продажи выросли более чем в два раза.

Наиболее покупаемым в Санкт-Петербурге авто по итогам первого полугодия стали машины южнокорейской марки Kia (7050 ед.).

По итогам мая 2020 года автолюбители в Санкт-Петербурге больше всего денег потратили на приобретение новых машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

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