Нур-Султан, , 14:28 — REGNUM Правительство Казахстана может продлить налоговые льготы для отраслей, пострадавших от пандемии, в случае ухудшения социально-экономической ситуации. Об этом 29 июля заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов на брифинге.

Представители СМИ спросили министра, планируется ли продлить льготы для бизнеса в случае возникновения второй волны коронавируса. Министр ответил, что на случай ухудшения ситуации разработан план, предусматривающий продление льгот.

Даленов напомнил, что компаниям в 29 секторах, пострадавших от пандемии, предоставлены налоговые послабления, а также обнулены налоги и платежи с фонда заработной платы до 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантин в стране еще на две недели. Ранее поэтапное смягчение ограничительных мер планировали начать с 3 августа.

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