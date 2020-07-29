Москва, , 14:27 — REGNUM Исчезновение из списка аффилированных с Газпромом юрлиц АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», которому ранее было передано судно-трубоукладчик «Академик Черский», задействованное в завершении прокладки «Северного потока — 2», вероятно, может быть связано с новыми санкциями, которые вводят США против этого проекта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Только не очень понятно пока, что это даст Газпрому. «Северный поток — 2 «сейчас — главный проект Газпрома, и его связь с ним ничто не может завуалировать. Да и вряд ли США станут вводить и, главное, применять жесткие санкции против самого Газпрома.

После попытки провернуть подобное против «Русала», о которой пришлось в итоге отказаться, стало понятно, что санкции против глобальных игроков обходятся слишком дорого для всех, поскольку создают дисбалансы на рынках.

И, с другой стороны, угрозе полной остановки строительства «Северного потока — 2» новыми санкциями смена формальных владельцев судна никак помешать не может. Они распространяются на компании, обслуживающие суда, в частности, на страховые компании.

А ведь без страхования ответственности подрядчика никто работать в зоне своей ответственности позволить не может. Это как минимум.

Думаю, изменения в иерархии владения судном могло произойти просто в процессе оптимизации структуры аффилированных лиц группы Газпрома, совершенствования корпоративного менеджмента и улучшения каких-то показателей», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало, трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить «Северный поток — 2», не вошёл в новый список активов Газпрома.

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