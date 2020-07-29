Липецк, , 14:21 — REGNUM Два участка дорог сдано в эксплуатацию после ремонта в Лебедянском районе Липецкой области, сообщили 29 июля в пресс-службе администрации региона.

Дорожная лаборатория Пресс-служба администрации Липецкой области

Капитальный ремонт провели на семикилометровом участке дороги на Каменную Лубну — от поворота с трассы Липецк — Данков до села Грязновка, здесь уложили ровное двухслойное покрытие и укрепленные щебнем обочины. По словам местных жителей, ремонт здесь не проводился с 1980-х годов.

«Приведение в порядок дорог — в числе приоритетов деятельности областной власти. Большая работа в данном направлении выполнена, и многое ещё предстоит сделать. Каждый год будем стараться увеличивать финансирование и наращивать темпы», прокомментировал глава администрации региона Игорь Артамонов.

Как уточнили в пресс-службе обладминистрации, геометрию и свойства обновленного полотна перед сдачей проверяют по 19 параметрам с помощью передвижной дорожной лаборатории. Компьютер, подключенный к камерам и датчикам, рисует автодорогу во всех подробностях, сцепление колес с покрытием проверяют с помощью специального прицепа. На скорости около 50 — 60 км машина смачивает асфальт водой и блокирует колесо, продолжая тащить прицеп, датчик в это время определяет коэффициент сцепления шины с дорогой. В проверке качества полотна участвовали Липецкого государственного технического университета — в качестве практических занятий. Ремонт автодороги Каменная Лубна-Грязновка — прим. к а/д Липецк-Данков продолжится в 2021 году, дорожники приведут в порядок оставшиеся 10 км разбитой трассы.

Передвижная лаборатория обследует дороги и до ремонта, в частности, определяются проблемные участки, нуждающиеся в первоочередном ремонте. Ежегодно специалисты должны обследовать около 4 тыс. км дорог. Чтобы облегчить нагрузку, Дорожное агентство приобрело вторую машину стоимостью более 12 млн рублей.

Также в регионе сдали в эксплуатацию после ремонта пятикилометровый участок трассы Доброе — Мичуринск: восстановлена кромка, уложено двухслойное асфальтовое покрытие, укреплены обочины, нанесена разметка, установлено ограждение.

Оба объекта приведены в нормативное состояние в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», исполнителем выступило ОГУП «Липецкдоравтоцентр».