Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Цена Brent в 2021 году может вырасти до около $45 за, а в 2022 году — до $53 за баррель, говорится в исследовании Fitch Ratings.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что цены вырастут во многом из-за сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+

Кроме того, цена американской нефти WTI будет продаваться на $3 за баррель дешевле Brent в каждом из годов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам торгов 28 июля нефть марки Brent снизилась до $43,28 (-0.48%). Негативное влияние на нефтяной рынок оказывает наряженная ситуация между США и Китаем, а также высокое число заболеваний коронавирусом в мире и США.

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