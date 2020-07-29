Липецк, , 14:12 — REGNUM До 90 ц/га получают при уборке озимой пшеницы сорта «Липецкая звезда» на полях КХ «Речное» Хлевенского района, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 29 июля. При этом специалисты говорят о высоком качестве зерна — 26−30% клейковина, 825 г/л — натура.

«Липецкая звезда» на липецких полях Пресс-служба администрации Липецкой области

Артамонов отметил, что сорт озимой пшеницы «Липецкая звезда» был впервые представлен в 2018 году на «Всероссийском дне поля», который проходил в Липецкой области. Работа над новым сортом велась около десяти лет, он был выведен специально для выращивания на чернозёмах Центральной России.

Как комментируют в управлении сельского хозяйства региона, сегодня эта культура уже в больших посевах отлично себя показывает. Еще 20 лет назад, когда в среднем с гектара в регионе собирали по 16 центнеров озимой пшеницы, такая урожайность казалась мечтой.

«Сельское хозяйство сегодня на подъеме. Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и тепло ту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области», — отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.