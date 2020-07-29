Москва, 29 июля 2020, 14:09 — REGNUM РФ не следует продвигать рубль во внешнеторговый оборот, предварительно не укрепив ее экспортные позиции, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Как пояснил Колганов, если РФ наращивает экспорт, диверсифицирует его, создает широкую гамму предложения товаров, которые интересны внешнеторговым партнерам, то вот тогда рубль можно продвигать во внешнеторговых расчетах.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов предупредил о том, что в РФ может снизиться внутренний спрос на доллары.
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