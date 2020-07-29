Калуга, , 14:02 — REGNUM 1 418 заявок на сумму 3,5 млрд рублей поступили с начала июля в кредитные организации Калужской области от предпринимателей для получение заёмных средств под 2% на возобновление деятельности бизнеса пострадавшего от пандемии коронавируска. Об этом 29 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент).1918

По её словам, бизнес активно привлекает кредитные средства по государственным программам поддержки заёмщиков для восстановления деятельности и сохранения рабочих мест. Большинство заявок (88%) поступили от малых предприятий. Уже одобрено 966 заявок на сумму 1,7 млрд рублей.

«Новая программа Минэкономразвития России о кредитах под 2% годовых востребована бизнесом, в среднем еженедельно от предпринимателей региона поступает порядка 90 заявок о предоставлении кредитов», — сказала Ирина Карлаш.

За время действия другой правительственной программы поддержки занятости «Кредиты на выплату заработной платы» под 0% годовых от калужских бизнесменов в банки поступило 433 заявки о предоставлении кредитов (67% из них от малых предприятий) на сумму 730,3 млн рублей. Одобрено 227 обращений на сумму 402,8 млн рублей.

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