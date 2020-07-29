Джакарта, , 13:44 — REGNUM Председатель Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Джин Ликун выделил три сектора, которые должны развиваться и совершенствоваться в Индонезии, а именно: сообщение, городское развитие и энергетика, сообщает Antara.

«Индонезия — это страна, которая нуждается в развитии сообщения между всеми островами. Для нас очень важно приложить усилия для улучшения сообщения в Индонезии», — заявил Джин Ликун на пресс-конференции в Джакарте.

«Индонезия также нуждается в городском развитии. Индонезия нуждается в развитии возобновляемых источников энергии. У Индонезии есть много вещей для устойчивого развития», — отметил председатель АБИИ.

По его словам, Индонезия имеет хорошие перспективы в развитии инфраструктурных проектов.

«Мы очень сосредоточены на инфраструктурных проектах в Индонезии. Мы считаем, что у нас хорошие перспективы для совместной работы, и мы будем использовать для этого все виды ресурсов», — подчеркнул Джин Ликун.

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