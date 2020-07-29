Киев, , 13:44 — REGNUM В 2021 году ВВП Украины вырастет на 4,6%, а инфляция составит 7,3%. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», сказано в проекте постановления, который находится в повестке дня правительства страны.

Авторы документа прогнозируют, что номинальный ВВП Украины в 2021 году составит 4,505 трлн грн или $162,7 млрд, а в 2022 году вырастет до 5,089 трлн грн или $183,8 млрд.

В макропрогнозе сказано, что дефицит торгового баланса Украины будет расти и составит $10,4 млрд в 2021 году и $13,6 млрд в 2022-м. Показатели безработицы ожидаются на уровне 9,2% в 2021 году и 8,5% в 2022-м.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты украинского центра экономической стратегии заявили, что реальная безработица на Украине может достигать 3 млн человек, или 17% всего трудоспособного населения страны.

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