Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге в первой половине 2020 года было продано 54 122 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 27% меньше, чем за январь-июнь 2019 года. Об этом 29 июля сообщили в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

В июне дилеры Северной столицы реализовали 10 650 новых автомобилей, при этом в данные за этот месяц не включают объем реализации автомобилей BMW, MINI и Mercedes-Benz Rus, которые отчитываются ежеквартально.

«По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года это на 16% меньше», — отметили аналитики издания.

При этом по итогам июня сразу три бренда в топ-10 показали рост продаж: LADA, Hyundai и Skoda.

«Бестселлеры этих марок участвуют в госпрограммах поддержки автомобильной индустрии», — говорится в сообщении.

Как и ранее, лидером петербургского авторынка в первой половине года остался корейский бренд KIA. За второе место продолжают вести борьбу LADA и Hyundai, разрыв между которыми сокращается. Несмотря на это, динамика петербургского авторынка хуже общероссийской.

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«Петербургские дилеры по сравнению с другими ведущими регионами дольше остальных находились в локдауне — почти 2,5 месяца — и открыли свои двери только на второй неделе июня, — отметил ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов. — Несмотря на такую ситуацию, по результатам первого полугодия нашлись бренды, которые нарастили продажи. В основном это представители премиального сегмента и ведущие китайские марки».

В топ-20 по итогам первой половины года вошли четыре марки: Audi, Lexus, Haval и Suzuki. Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России в первом полугодии составила 8,5%, а год назад за аналогичный период — 8,9%.

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