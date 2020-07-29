Москва, 29 июля 2020, 13:42 — REGNUM Несмотря на то, что доля доллара в торговом обороте России и Китая снижается, американская национальная валюта по-прежнему нужна и РФ, и КНР, и поэтому ждать окончательного ухода доллара не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
Кроме того, как пояснил Колганов, маловероятно, что сокращение доллара во взаимном торговом обороте РФ и КНР будет играть решающую роль в котировках доллара на внутреннем рынке.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов отметил, что в мире все сильнее растет скептицизм в отношении доллара как мировой валюты.
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