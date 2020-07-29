Сеул, , 13:43 — REGNUM В Южной Корее проведут проверку автомобилей американской компании Tesla Model 3 на наличие дефектов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

По их словам, запрос о проверке системы экстренного торможения и функции предотвращения выезда на полосу встречного движения был направлен Корейскому институту автомобильных технологий (KATRI).

Причиной проверки стали случаи внезапной остановки автомобиля при отсутствии каких-либо преград на пути следования, а также несрабатывание механизма торможения в нужный момент.

Известно, что это первый случай проведения проверки автомобилей Tesla в Южной Корее. В случае подтверждения наличия дефектов, начнётся отзыв автомобилей данной марки.