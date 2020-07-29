Москва, , 13:42 — REGNUM Компания «Газпром» возобновила передачу газа через Болгарию в направлении Греции после устранения аварии на газопроводе. Об этом сообщили 29 июля журналистам в «Газпром экспорте».

В компании уточнили, что прокачку российского газа через болгарскую территорию возобновили с началом «газовых» суток 29 июля. Газ будет передан в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 июля на газопроводе в районе болгаро-греческой границы произошла авария, давление внутри резко упало, подачу газа пришлось остановить. В компании «Булгартрансгаз» сообщили о повреждении почти 200 метров газопровода, пострадавших не было.

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