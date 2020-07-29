Москва, 29 июля 2020, 13:37 — REGNUM Ослабление роли доллара в торговых отношениях России и Китая избавляет РФ от необходимости наращивать долларовые резервы в прежних объемах, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Что касается юаня, то, как подчеркнул Колганов, китайская национальная валюта укрепляет свои позиции в международном торговом обороте, хотя пока занимает далеко не первое и даже не второе место.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, почему Россия гораздо больше заинтересована в китайских юанях, нежели Китай — в российских рублях.
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