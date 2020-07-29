Москва, , 13:37 — REGNUM Ослабление роли доллара в торговых отношениях России и Китая избавляет РФ от необходимости наращивать долларовые резервы в прежних объемах, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Доллар и Юань Xinhua

«Доллар по-прежнему присутствует как самая большая и самая весомая валюта, пусть и утратившая роль преобладающей. Однако никаких проблем из-за того, что мы будем рассчитываться с помощью евро и юаней, я не вижу. А плюсы есть, — сказал Колганов. — Потому что сейчас мы видим определенное ослабление доллара. У нас нет необходимости для поддержания взаимных расчетов наращивать долларовые резервы за счет каких-то дополнительных операций. Кроме того, поскольку большая часть нашего торгового оборота приходится на Европу, то с оборотом евро у нас больших проблем быть не должно».

Что касается юаня, то, как подчеркнул Колганов, китайская национальная валюта укрепляет свои позиции в международном торговом обороте, хотя пока занимает далеко не первое и даже не второе место.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, почему Россия гораздо больше заинтересована в китайских юанях, нежели Китай — в российских рублях.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснил, почему Китай не считает рубль привлекательной валютой

Читайте развитие сюжета: В РФ может сократиться внутренний спрос на доллары – прогноз экономиста