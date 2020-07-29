Стокгольм, , 13:37 — REGNUM Во время пандемии коронавирусной инфекции владельцы компаний, обеспечивающих работу общественного транспорта в Швеции, понесли большие финансовые потери по причине имплементации мер, необходимых, чтобы избежать загруженности в автобусах, поездах и прочих транспортных средствах. Теперь в некоторых регионах транспортным компаниям, возможно, придется столкнуться с частичным увольнением персонала и, как следствие, сокращением числа рейсов. Об этом 29 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Это огромная проблема. Если правительство скажет нам, что нужно осуществлять больше рейсов, то мы просто дадим понять, что за это кто-то должен платить», — заявила Хелена Леуфстадиус, исполнительный директор Агентства общественного транспорта Швеции.

Еще в самом начале пандемии ощущалась острая нехватка персонала, так как перевозчикам было необходимо увеличить число рейсов, чтобы избежать массовых скоплений и невозможности соблюдать меры по инфекционному контролю, в частности, нахождение пассажиров друг от друга в пределах социальной дистанции.

Затем пассажиропоток резко снизился из-за того, что сознательные граждане стали меньше пользоваться общественным транспортом. Однако спустя несколько недель он снова увеличился, заставив перевозчиков снова искать водителей, чтобы избежать давки в автобусах и поездах. Такие колебания на рынке, в свою очередь, привели к большим издержкам, что рискует отразиться на работе общественного транспорта в Швеции этой осенью.