Москва, 29 июля 2020, 13:04 — REGNUM Россия гораздо больше заинтересована в китайских юанях, нежели Китай — в российских рублях, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что место доллара в российско-китайских торговых отношениях постепенно занимают юань и евро.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Колганова, в мире все сильнее растет скептицизм в отношении доллара как мировой валюты.
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